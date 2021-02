Veja como fica o funcionamento do comércio no Carnaval em Juiz de Fora

da Redação - 03/02/2021 09:50

O comércio em Juiz de Fora vai funcionar em horário especial nos dias 15 e 17 de fevereiro (segunda e quarta-feira de Carnaval). Na terça, 16, ele ficará fechado. Segundo o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio) e o Sindicato dos Empregados do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomerciários), "na segunda, o funcionamento deve ocorrer de 8h ao meio-dia, e na quarta, de meio-dia às 18h".



A decisão ficou acordada após uma reunião da categoria Em contrapartida, as entidades sugeriram que essas datas fossem somadas, o que originaria dois dias de folga, que poderiam ser acordadas entre empregador e empregado e usufruídas posteriormente.



A Prefeitura de Juiz de Fora optou por revogar o “ponto facultativo” nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021, respectivamente, segunda-feira (véspera de Carnaval), terça-feira (Carnaval) e quarta-feira (quarta-feira de cinzas).



De acordo com a subsecretária de Vigilância e em Saúde, Cecília Kosmann, foi observado em Juiz de Fora e no Brasil, de forma geral, um aumento no número de casos de Covid-19 e de óbitos, após os feriados de Natal e do Réveillon.

O cancelamento do ponto facultativo serve, portanto, como um desincentivo a essas viagens, evitando que a cidade importe novos casos de contaminação por Covid-19.