Prefeitura autoriza autosserviço em restaurantes de Juiz de Fora

da Redação - 05/02/2021 19:13

O decreto 14.303/2021 publicado nesta sexta-feira, 5que autoriza o autosserviço (self-service) em restaurantes, na faixa vermelha do programa municipal de enfrentamento à Covid-19, “Juiz de Fora pela Vida”. A norma estabelece protocolos para a retomada segura da atividade, como a obrigatoriedade da utilização de máscara de proteção, esterilização das mãos e distanciamento de, pelo menos, dois metros entre os clientes.

Os estabelecimentos deverão afixar cartazes com os procedimentos a serem seguidos, inclusive instruindo os clientes a não falarem ao se servir. Já o espaço de disposição dos alimentos deve ser coberto com armação de acrílico ou equivalente, periodicamente higienizada, bem como todas as mesas utilizadas pelos clientes.

A liberação atende à solicitação do setor, encaminhada por meio do “Fórum Municipal em Defesa da Vida”. “Desde a criação do programa municipal, estamos promovendo reuniões individuais com cada segmento, para tratar da retomada das atividades não contempladas no primeiro momento. Todas as sugestões estão sendo apreciadas com a contrapartida de atendimento a protocolos de segurança e o envolvimento dos setores na conscientização de funcionários, clientes e população”, destaca o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sidic), Ignacio Delgado, coordenador do Fórum.