Prefeitura nomeia 12 secretários em Juiz de Fora

Ao todo, a Administração conta com 21 pastas, cinco a mais do que no governo anterior

da Redação - 06/02/2021 08:36

Nesta sexta-feira, 5 de fevereiro, a Prefeitura de Juiz de Fora nomeou 12 secretários para as pastas da Administração Municipal. Alguns nomes, já exerciam outras funções no Executivo, mas aguardavam a criação das novas secretarias.



De acordo com o projeto da nova gestão, seis secretarias seriam extintas e 11 criadas. Ao todo, a Administração conta com 21 pastas, cinco a mais do que no governo anterior, quando eram 16.

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (criada): Carolina Nazareth Matozinhos foi nomeada, no entanto, ficará temporariamente até que Fabíola Paulino esteja apta para assumir o cargo;

Secretaria de Esporte e Lazer: Marcelo Matta foi nomeado como secretário da pasta conforme anúncio de janeiro. Também nesta sexta, a prefeita exonerou Wellison Valverde Ferigatto que estava provisoriamente na função e foi transferido para o cargo de gerente do Departamento de Organização, Promoção e Execução de Eventos de Esporte e Lazer;

Secretaria de Recursos Humanos (criada): Rogério Freitas foi nomeado conforme anúncio de janeiro. Ele estava como secretário de Administração e Recursos Humanos. A pasta foi extinta;

Mobilidade Urbana (criada): Rosimar Gonçalves foi nomeada nesta sexta. Ela estava como secretária de Transporte e Trânsito. A pasta foi extinta;



Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (criada): Aline Junqueira foi nomeada nesta sexta conforme anúncio de janeiro. Ela estava como secretária de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano. A pasta foi extinta;

Assistência Social (criada): Malu Salim foi nomeada nesta sexta conforme anúncio de janeiro. Ela estava como secretária de Desenvolvimento Social. A pasta foi extinta.

Planejamento do Território e Participação Popular (criada): Martvs das Chagas foi nomeado nesta sexta conforme anúncio de janeiro. Ele estava como secretário da Secretaria de Planejamento e Gestão. A pasta foi extinta.

Turismo (criada): Marcelo do Carmo foi nomeado nesta sexta conforme anúncio de janeiro.

Transformação Digital e Administrativa (criada): Lígia Inham foi nomeada nesta sexta conforme anúncio de janeiro. Ela estava como como subsecretaria de Dinâmica Administrativa, da Secretaria de Administração e Recursos Humanos;

Planejamento Urbano (criada): Fabíola Ramos foi nomeada nesta sexta conforme anúncio de janeiro. Ela estava na subsecretaria de Planejamento do Território, da Secretaria de Planejamento e Gestão;

Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade: Ignácio Delgado foi nomeado nesta sexta conforme anúncio de janeiro. Ele estava como secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária. A pasta foi extinta.

Direitos Humanos (criada): Biel Rocha foi nomeado nesta sexta conforme anúncio de janeiro.

Alterações

Veja abaixo as secretarias mantidas, extintas e criadas:



Mantidas



Procuradoria Geral do Município

Secretaria de Saúde

Controladoria Geral do Município

Secretaria do Governo

Secretaria de Comunicação Pública

Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania

Secretaria de Obras

Secretaria da Fazenda

Secretaria de Educação

Secretaria de Esportes e Lazer



Extintas



Secretaria de Desenvolvimento Social

Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano

Secretaria de Transportes e Trânsito

Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Secretaria de Planejamento e Gestão

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária



Criadas



Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Secretaria de Turismo

Secretaria Especial de Direitos Humanos

Secretaria de Planejamento do Território e Participação Popular

Secretaria de Recursos Humanos

Secretaria de Transformação Digital e Administrativa

Secretaria de Planejamento Urbano

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade

Secretaria de Assistência Social

Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas

Secretaria de Mobilidade Urbana