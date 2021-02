PRF prende três suspeitos e apreende 26 tabletes de maconha na BR-267

da Redação - 06/02/2021 09:24

Nesta sexta-feira, 5 de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e apreendeu 26 tabletes de maconha. A operação aconteceu no km 122 da BR-267, por volta das 17h.

Os agentes da PRF deram sinal de parada a um Ford Fiesta de cor branca, supostamente emplacado em Cabo Frio - RJ. O veículo era ocupado por um casal, residente no bairro de Lourdes em Juiz de Fora, sendo um homem de 47 anos e sua esposa de 43, que aparentavam nervosismo excessivo durante a abordagem. Após verificados os documentos do veículo e dos ocupantes foi iniciada busca no interior do automóvel, tendo sido encontrada, no porta malas, uma caixa de frutas contendo 26 tabletes de substância com características de ser maconha.

Após realização de fiscalização detalhada dos elementos identificadores do veículo, tais como placas, chassi e numeração de motor, constatou-se ainda, tratar-se o automóvel de um outro da mesma marca e modelo, emplacado em Salvador - BA, com queixa de roubo em agosto de 2020 no Rio de Janeiro e, portanto, objeto de clonagem.

Indagados pelos policiais, marido e mulher informaram que estariam trazendo a droga do Sul de Minas para Juiz de Fora, após terem realizado uma viagem até o Mato Grosso do Sul e disseram que iriam entregar o ilícito para um homem que estaria em um Vectra Prata, na região do restaurante Curral.

Após buscas na região, foi localizado, no Mirante do Salvaterra o veículo GM/Vectra de cor prata que era ocupado por um pedreiro, de 36 anos, residente em Juiz de Fora, que admitiu que receberia a droga para entregá-la a um terceiro desconhecido na região de Matias Barbosa, serviço pelo qual receberia a quantia de R$ 1 mil.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Juiz de Fora, juntamente com os veículos e a droga apreendida.