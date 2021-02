PC prende dois suspeitos e apreende drogas em operação no Bairro Santa Luzia

Na ação, dois suspeitos, ambos de 18 anos, foram presos

da Redação - 09/02/2021

A Polícia Civil de Minas Gerais realizou uma operação nessa segunda-feira, 8 de fevereiro, com o intuito de reprimir o tráfico ilícito de drogas no Bairro Santa Luzia, na Zona Sul de Juiz de Fora.

Na ação, dois suspeitos, ambos de 18 anos, foram presos e um adolescente, de 15 anos, apreendido. Durante a abordagem, além de um tablete de maconha, também foram apreendidos pedras fracionadas de crack, prontas para a comercialização, e R$ 660. No total, nove pessoas já foram presas nos últimos 12 dias em ações de combate ao crime de tráfico na cidade.

Segundo o titular da Delegacia de Combate ao Narcotráfico, delegado Rafael Gomes, os investigados possuem diversas passagens na Polícia por tráfico de drogas e por outros crimes. “Um deles alcançou a maioridade há nove meses e já foi preso em flagrante duas vezes”, informou.

De acordo com a autoridade policial, há cerca de um mês a equipe de policiais civis já havia iniciado o monitoramento dos suspeitos. “Foi observada intensa movimentação no local, característica da venda de entorpecentes. Logo, no decorrer das investigações, os policiais civis realizaram a abordagem e localizaram os materiais entorpecentes apreendidos”, concluiu.

As investigações continuam a fim de apurar a existência de outros possíveis suspeitos envolvidos na ação criminosa.