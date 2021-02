Prefeitura cria canal no WhatsApp para envio de solicitações urbanas

da Redação - 10/02/2021 08:21

A Secretaria de Governo inaugurou o Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário, que recebe e organiza pedidos relativos a intervenções e melhorias urbanas. O contato pode ser feito pelo telefone (32) 3690-7241, através de ligação ou via WhatsApp pelo mesmo número.

Em funcionamento há 25 dias, o Gabinete recebeu 1.116 solicitações. Todos os pedidos enviados por cidadãos, lideranças comunitárias e vereadores são organizados em um sistema e o andamento da solicitação pode ser acompanhado em tempo real por outros setores da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). O trabalho é coordenado pelo advogado Richard Tavares. A secretária de governo, Cidinha Louzada, ressaltou que o contato direto com a população é essencial. “As demandas serão ouvidas e registradas para serem colocadas no nosso planejamento”, pontuou.

Além de planejar e encaminhar as reivindicações, o Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário acompanha as ações e informa ao solicitante quais medidas foram adotadas. Em menos de um mês, já foram solucionadas cerca de 28% das demandas registradas, totalizando 313 pedidos atendidos. As solicitações mais recorrentes envolvem serviços de zeladoria, como revitalização de praças, iluminação pública, corte e poda de árvores e recomposição asfáltica em função de buracos nas vias públicas ou erosões.

Sob coordenação da Secretaria de Governo, é desenvolvida uma ação integrada entre Secretaria de Obras (SO), Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividade Urbana (Sesmaur), Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização (Empav), Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) e Companhia de Saneamento Municipal (Cesama).