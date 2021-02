Operação interdita casa noturna, no bairro Aeroporto

da Redação - 16/02/2021 14:35

A blitz da operação “Fiscalização pela Vida” interditou, na noite de segunda-feira, 15, uma casa noturna, no bairro Aeroporto. A equipe flagrou 200 jovens aglomerados no estabelecimento fechado, a maioria sem máscaras. Os fiscais autuaram e interditaram o local, baseando-se no artigo 102 do Código de Posturas, que institui ao Poder executivo interditar total ou parcialmente, estabelecimentos, equipamentos, eventos ou aparelhos de qualquer natureza, quando houver risco à saúde, à segurança e higiene, ao meio-ambiente, independentemente de outros procedimentos devidamente comprovados, ou quando o estabelecimento não dispor da licença de funcionamento.

As ações da operação Fiscalização pela Vida são realizadas em parceria entre as Secretarias de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur); Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc); Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra); e Polícia Militar. O objetivo é orientar, fiscalizar e garantir que os cuidados e protocolos de segurança sanitários relacionados à pandemia sejam respeitados rigidamente na cidade.