Município entra na faixa laranja do programa Juiz de Fora pela Vida

da Redação - 17/02/2021

A Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (PJF) informou que, após nota da Secretaria de Saúde (SS), o município entra na faixa laranja estabelecida pelos critérios do Programa Juiz de Fora pela Vida. Esse resultado é fruto dos esforços de ampliação do número de leitos para o atendimento de pacientes acometidos pela Covid-19, da visível adesão dos diversos setores da cidade ao Pacto pela Vida e, também, da rígida atuação da fiscalização do cumprimento dos protocolos de segurança.

"A mudança de faixa não pode e não deve significar que possa haver qualquer enfraquecimento nos cuidados sanitários amplamente divulgados, na intensificação da fiscalização e denúncias de descumprimentos dos protocolos previamente definidos e acordados. A situação internacional, nacional e estadual segue muito grave, merecendo, de toda a população, o mais rigoroso zelo pela saúde. Para mantermos a situação sanitária da cidade em níveis desejáveis, é preciso o empenho de todas e todos", informou o texto.