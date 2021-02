Polícia Civil prende foragido da Justiça em Juiz de Fora

da Redação - 17/02/2021 08:31

Nesta terça-feira, 16 de favereiro, a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem de 36 anos, condenado a 12 anos de prisão pela prática do crime de tráfico de drogas, no município de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A ação foi deflagrada no Bairro São Mateus, onde o indivíduo foi abordado em via pública por policiais civis da Delegacia de Combate ao Narcotráfico.

Conforme informações do delegado Rafael Gomes, ele estava foragido há nove meses. “Investigações apontaram que o homem estaria se escondendo no estado de São Paulo e que, em razão do Carnaval, o indivíduo estaria na cidade de Juiz de Fora para visitar familiares. Após monitoramento, em meio aos trabalhos investigativos, foi deflagrada a ação na cidade”, explicou.

Após a abordagem, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Juiz de Fora, onde será cumprido o mandado de prisão por condenação em desfavor dele, expedido pela 4ª Vara Criminal. Posteriormente, será conduzido até o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

Condenação após investigação criminal

Investigações da Polícia Civil de Minas Gerais, que se iniciaram em 2012, resultaram na condenação do homem de 36 anos. Na ocasião, ele já era suspeito de praticar o tráfico ilícito de drogas na cidade.

Após levantamentos, no ano seguinte, no dia 6 de fevereiro de 2013, a PCMG, por meio da 6ª Delegacia, deflagrou uma ação na Avenida Rio Branco que resultou na prisão dele, bem como na apreensão de mais de 30 quilos de pasta base de cocaína, entre outros materiais.

Na época, o homem foi preso, além disso, foi constatado que ele estaria usando um apartamento alugado para servir como refinaria, abastecendo pontos de vendas de entorpecentes em diversas regiões do município.