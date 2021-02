Prefeitura assina decreto de combate à intolerância religiosa

da Redação - 17/02/2021

A prefeita Margarida Salomão assinou, nesta quarta-feira, 17 de fevereiro, um decreto o qual dispõe sobre a criação do Comitê Municipal de Respeito à Diversidade Religiosa (CDR-JF), garantindo o reconhecimento e o respeito à diversidade religiosa ou à opção por nenhuma expressão de fé, bem como o enfrentamento da intolerância e a defesa do direito ao livre exercício das diversas práticas religiosas no Município. O decreto representa mais um marco da atual gestão municipal a fim de garantir a pluralidade, a diversidade e a democracia.



O documento determina a promoção do amplo debate e a abertura para o diálogo interreligioso, garantindo a pluralidade e a liberdade de manifestação ou não de fé. A medida, que contempla a capacitação de agentes públicos e privados em educação e cultura sobre direitos humanos, promoverá campanhas educativas com enfoque no respeito à diversidade religiosa. A instituição deste decreto é um avanço fundamental no combate à intolerância religiosa.

Composição

A composição do CDR-JF deverá observar a diversidade de crenças, religiões e culturas, bem como as convicções e orientações de gênero, etnia, orientação sexual e social, de forma a garantir a intersetorialidade e universalidade de seu alcance e contará com representantes governamentais e não governamentais.