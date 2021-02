Horário de vacinação nas UBSs às quintas-feiras é até as 14h

Nos demais, a vacinação será mantida das 8h às 16h

da Redação - 18/02/2021 07:43

As sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que estão vacinando idosos com 90 anos ou mais e profissionais de saúde a partir de 60 anos que continuam na ativa vão realizar a imunização contra o coronavírus, às quintas-feiras, até as 14h.



Esse horário especial já será válido nesta quinta, 18, pois os servidores realizam atividades internas nesse dia da semana. Nos demais, a vacinação será mantida das 8h às 16h. No Departamento de Saúde do Idoso, na Rua Batista de Oliveira, 943, não haverá redução da carga horária.

Relação das unidades com vacinação, às quintas-feiras, das 8h às 14h:

UBS Benfica: Rua Guararapes, 106;



UBS Nossa Senhora das Graças: Rua Queluz 72;



UBS Nossa Senhora Aparecida: Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 775;



UBS Vila Ideal: Avenida Francisco Valadares, nº 1.910;



UBS Santa Luzia: Rua Torreões, s/nº;



UBS São Pedro: Rua João Lourenço Kelmer, nº 1.433;



UBS Borboleta: Rua Tenente Paulo Maria Delage 297.