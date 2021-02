Estado realiza leilão de veículos apreendidos

Os lances já podem ser realizados por meio do site

da Redação - 18/02/2021 10:12

Oito veículos apreendidos em operações contra o tráfico de drogas e outros crimes relacionados serão leiloados, de forma virtual, na próxima terça-feira, 23 de fevereiro, pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).



Entre os veículos disponíveis para ofertas estão sete carros, incluindo Palio Fire, Idea Adventure Flex, Palio Fire Economy e VW Golf, além de uma moto Honda CG 150 Titan.

Os lances já podem ser realizados por meio do site www.mgl.com.br/leilao/11694/lotes . Na página é possível conhecer os veículos e conferir os lances já efetuados.

Os itens considerados recuperáveis podem voltar à circulação e têm direito à documentação. Os arrematantes são isentos de multas, encargos e tributos anteriores à aquisição. Já os bens alienados como sucatas irrecuperáveis só podem ser vendidos para empresas de desmonte ou reciclagem, devidamente credenciadas em órgãos de trânsito.

Cadastro

Para participar do leilão é preciso realizar o cadastramento no site do leiloeiro público oficial com antecedência mínima de 48 horas. Em virtude da pandemia da covid-19, da mesma forma que os leilões anteriores, os arremates serão realizados apenas on-line.

Aqueles que desejarem podem também conhecer os itens pessoalmente. Eles estarão disponíveis nos locais indicados em cada lote ou no pátio do leiloeiro público oficial. A visitação ocorrerá na segunda-feira (22/2), dia anterior ao leilão.