Fiscalização apreende cem quilos de alimentos comercializados irregularmente

A ação fiscal ocorreu no centro de Juiz de Fora

da Redação - 22/02/2021 17:57

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) apreendeu, na última sexta-feira, dia 19 de fevereiro, cem quilos de alimentos que estavam sendo comercializados de maneira irregular. A ação fiscal ocorreu no centro da cidade e contou com a participação dos Fiscais de Posturas, da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur); Guardas Municipais, da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc); e Polícia Militar (PMMG).



A operação resultou na apreensão de 70 quilos de camarão e 30 quilos de filé de merluza que seriam comercializados sem acondicionamento adequado, na carroceria de um carro estacionado e sem a comprovação da procedência, colocando em risco a saúde dos consumidores.

O gerente do departamento de fiscalização ambiental e urbana da Sesmaur, Claudio Perobelli, destacou que o município continuará adotando as medidas necessárias para evitar as práticas irregulares, fiscalizando e conscientizando a população sobre os riscos do consumo de produtos adquiridos fora dos estabelecimentos devidamente regularizados junto a Prefeitura.

“O objetivo das ações fiscais é evitar o consumo de produtos que possam colocar em risco a saúde da população que deve agir em parceria com a Fiscalização, conscientizando-se dos riscos e tendo sempre em mente a relevância da intervenção do papel do Poder Público nessas situações”.

Todo o material perecível apreendido na ação foi descartado no aterro sanitário, localizado no bairro Dias Tavares.