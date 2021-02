Fiscalização pela Vida realiza 37 atendimentos sobre irregularidades em Juiz de Fora

Foram emitidas três notificações, quatro autos de infração e duas interdições

da Redação - 23/02/2021 06:54

A blitz da Fiscalização pela Vida realizou 37 atendimentos sobre irregularidades em várias regiões da cidade neste fim de semana. A ação, que teve início na sexta-feira, dia 19, e terminou no domingo, 20, teve o apoio da população, que colaborou com a equipe, realizando 130 denúncias através dos canais de acolhimento disponibilizados pela Prefeitura. Vale ressaltar que muitas reclamações foram recebidas em duplicidade, pelo WhatsApp, pelo telefone 153 e também pelo aplicativo.



Os 37 atendimentos realizados pela fiscalização no período resultaram na emissão de três notificações, quatro autos de infração e duas interdições. No sábado, dia 20, foi interditado um estabelecimento comercial, localizado no bairro Democrata. A Fiscalização já havia recebido várias denúncias de aglomeração no local, porém, somente conseguiu constatar a situação neste último final de semana. O outro documento lavrado foi um auto de Infração por descumprimento da Interdição de um bar localizado no bairro Mariano Procópio, local novamente interditado.



Já no domingo, 21, um bar localizado na praça do bairro de Lourdes, recebeu auto de infração. Na ação, ficou constatada a aglomeração, e a dispersão do público aconteceu de forma pacífica, através da ação conjunta da PM e da Guarda Municipal. A operação também interveio na dispersão de uma aglomeração em um bar, no bairro Barreira do Triunfo. Todas as intervenções ocorreram pacificamente.



O objetivo das ações é orientar, fiscalizar e garantir que os cuidados e protocolos de segurança sanitários relacionados à pandemia sejam respeitados rigidamente na cidade.



Informações e denúncias:

(32) 3690-7984 - Atendimento 24 horas por dia