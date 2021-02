Jardim Norte recebe doações para Cataguases na Loja do Bem

Romeu Zema garante apoio para reconstrução da cidade, que foi atingida pelas chuvas

da Redação - 23/02/2021 07:15

O Shopping Jardim Norte está arrecadando doações para Carangola e outras cidades do entorno que foram atingidas pelas enchentes do último final de semana. O ponto de coleta é a Loja do Bem, localizada no Piso L2. Água e produtos de limpeza são os principais itens necessários aos atingidos pelas cheias. Artigos de higiene, alimentos não perecíveis e roupas também estão sendo recolhidos.



As doações podem ser feitas de segunda a sexta, das 11h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. A arrecadação do Jardim Norte é uma colaboração ao SOS Carangola, movimento responsável pela entrega dos donativos e que, em Juiz de Fora, conta com o apoio de influenciadores locais.

Desde a noite de sexta-feira, 19 cidades da Zona da Mata Mineira vêm enfrentando os prejuízos das enchentes causadas por fortes chuvas na região. Os pontos de alagamento deixaram famílias desabrigadas e desalojadas e comprometeram o trânsito e acesso aos municípios. Com o compromisso de apoio e solidariedade às comunidades próximas, o Jardim Norte convida todos a realizarem as doações e contribuírem com a recuperação dos locais afetados pela inundação.



Romeu Zema garante apoio para reconstrução de Carangola, na Zona da Mata

O governador Romeu Zema esteve nesta segunda-feira, 22, em Carangola, na Zona da Mata, para vistoriar e acompanhar o trabalho e as ações assistenciais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec/MG) no município. A cidade foi fortemente atingida pelas chuvas nos últimos dias, deixando, até o momento, 35 desabrigados e cerca de 1.100 desalojados.

Zema se reuniu com o prefeito do município, Silas Vieira, representantes do município e percorreu a cidade para conversar e prestar solidariedade aos moradores e comerciantes, e ver de perto os estragos, ainda difíceis de serem contabilizados. O governador lembrou, no entanto, que a declaração de emergência pelo município, com o auxílio da Defesa Civil, vai ajudar o município na sua reconstrução.

"Com o estado de emergência, o Estado vai dar total apoio ao município, solicitar verbas para que as vias públicas, pontes e outras estruturas que foram afetadas possam ser reconstruídas o quanto antes", finalizou o governador.