Juiz de Fora tem mais cinco mortes causadas pela Covid-19

da Redação - 23/02/2021

Juiz de Fora teve mais cinco mortes causadas pela Covid-19, segundo o boletim desta terça-feira, 23 de fevereiro. Conforme a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o número de falecimentos pela doença chegou a 803 no município nesta terça-feira.



De acordo com boletim epidemiológico atualizado, novos 144 casos da doença também foram atestados na cidade entre segunda e esta terça-feira, elevando para 19.674 o número de confirmações. Quanto às notificações de síndrome gripal, consideradas suspeitas para a doença, foram 166 registros em 24 horas. No total, Juiz de Fora já contabilizou 60.401 casos suspeitos.

Óbito 799: masculino, 71 anos. Óbito em 05/01. Comorbidades: HAS, DM



Óbito 800: feminino, 69 anos. Óbito em 21/01. Comorbidades: HAS, DM, hipotireoidismo



Óbito 801: masculino, 47 anos. Óbito em 22/02. Comorbidade: outra pneumopatia crônica



Óbito 802: feminino, 75 anos. Óbito em 23/02. Comorbidade: DNC



Óbito 803: feminino, 79 anos. Óbito em 23/02. Comorbidade: HAS



Conforme o Painel Gerencial, 282 pacientes estão internados em “leitos Covid”, sendo 110 em leitos de cuidados intensivos e 172 em equipamentos de enfermaria. A taxa de ocupação total de leitos UTI na cidade é de 72,37%.