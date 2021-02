Operação Ponta da Linha combate o tráfico em praças e às margens da linha férrea em JF

da Redação - 24/02/2021

Nesta quarta-feira, 24 de fevereiro, a Polícia Civil de Minas Gerais realizou a operação “Ponta da Linha” visando reprimir o crime de tráfico e o uso e o consumo de drogas às margens da linha férrea e em espaços públicos destinados ao lazer da população, sobretudo, em praças do município de Juiz de Fora.



Além disso, teve como finalidade combater os furtos, a perturbação do sossego e a depredação dos patrimônios públicos e privados. Durante a ação, foram feitas mais de 50 abordagens e também foram apreendidos seis tabletes de maconha, localizados nas proximidades da linha férrea.

Conforme o titular da Delegacia de Combate ao Narcotráfico, delegado Rafael Gomes, policiais civis atuaram em várias regiões, entre elas, na Região Central e nas Zonas Leste e Sul da cidade, após apuração de denúncias. “Entre os períodos da manhã e da tarde, a equipe esteve presente nas praças do Bairro Vitorino Braga e do Bom Pastor, assim como no Parque Halfeld.

A ação teve o objetivo de combater o tráfico considerado menor - varejo -, ou seja, as consideradas ‘bocas de fumo’, que também acabam trazendo insegurança à população”, explicou, destacando que outras ações como essa serão desencadeadas no município com a mesma finalidade.