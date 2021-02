Prefeitura disponibiliza horários especiais para atender candidatos do Pism

da Redação - 25/02/2021 08:05

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) vai disponibilizar ônibus extras para as provas do módulo III do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism), que será realizado pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) neste sábado, 27, e domingo, 28, em seu campus-sede, com início às 13h. As linhas Universidade, 545 e 555, terão horários especiais com saída do Centro e do campus da UFJF para atender aos candidatos.



Confira abaixo os horários especiais elaborados para o módulo III do Pism:



545 – UFJF

● Saída do Centro, da Av. Getúlio Vargas: 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h e 16h30.

● Saída da UFJF: 10h30, 11h, 11h30, 12h, 16h e 17h.



555 – UFJF

● Saída do Centro, da Rua Benjamin Constant, em frente ao Hiper Bretas: 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h e 16h30.

● Saída da UFJF: 10h30, 11h, 11h30, 12h, 16h e 17h.