Fiscalização pela Vida atende 12 ocorrências na final do campeonato brasileiro

da Redação - 26/02/2021 18:27

A Blitz da “Fiscalização Pela Vida” realizou ação especial nesta quinta-feira, dia 25, para coibir aglomerações durante a partida da última rodada do campeonato brasileiro de futebol, entre os times Flamengo e São Paulo.



Durante o jogo de futebol, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), recebeu 44 denúncias de desrespeito aos protocolos sanitários, através dos canais de comunicação (WhatsApp e 153). Ao final da operação, foram constatadas irregularidades relacionadas à pandemia em 12 estabelecimentos comerciais, resultando na emissão de cinco notificações, seis autuações e uma interdição, ocorrida em um bar localizado no bairro Francisco Bernardino, na zona norte da cidade. Vale ressaltar que um único ponto comercial recebeu dois documentos de infração, e que, durante o patrulhamento noturno, também foram emitidos três termos de intimação relacionados a outras irregularidades, distintas à pandemia.

A ação conjunta abrangeu todas as regiões da cidade. O objetivo desta atuação constituiu em fiscalizar e garantir que os cuidados e protocolos de segurança sanitários relacionados à pandemia fossem respeitados rigidamente, evitando a propagação da doença no município. Para que não haja regressão de mudança de faixa e, consequentemente, aumento das restrições impostas em função do crescimento dos casos da Covid-19, é preciso que todos estejam envolvidos no cumprimento dos protocolos de segurança.

Fiscalização pela Vida

A operação Fiscalização pela Vida é uma atuação conjunta dos Fiscais de Posturas da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur); dos Guardas Municipais, da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc); dos agentes de transporte e trânsito, da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).