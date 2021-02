Polícia Civil resgata dez cães em situação de maus-tratos em Juiz de Fora

da Redação - 27/02/2021 08:10

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou, nessa sexta-feira, 26 de fevereiro, uma ação no Bairro Vila Ozanan, na Zona Sudeste da cidade, que resultou na localização de dez cães em situação de maus-tratos, em uma residência.

No local, os animais se encontravam acorrentados, sem abrigo e higiene adequados, em meio a fezes e a urina. Um inquérito policial já foi aberto para apurar os fatos.

Conforme informações do titular do Núcleo de Atendimento às Ocorrências de Maus-Tratos a Animais, delegado Rafael Gomes, um veterinário foi acionado e constatou que os cães sofriam maus-tratos. “Verificamos que os vizinhos que estavam alimentando todos eles. Os animais foram encaminhados a uma clínica para avaliação e para tratamento. Possivelmente, eles serão entregues, em seguida, para adoção”, explicou, ressaltando que a dona dos cães não se encontrava em casa no momento da ação, mas será intimada a comparecer até a unidade policial. “Ela responderá pela prática do crime de maus-tratos, previsto na Lei de Crimes Ambientais”, concluiu.