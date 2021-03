Conta de água terá reajuste de 0,44%

Novo valor passa a valer a partir de 1º de abril de 2021

da Redação - 01/03/2021 17:41

Nesta segunda-feira, 1º, a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (Arisb-MG) divulgou um reajuste linear de 0,44% nas contas de água e esgoto da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). O anúncio foi feito no site da agência e passa a valer a partir de 1º de abril de 2021.

O diretor-presidente da Cesama, Júlio Teixeira, ressalta que o atual índice foi calculado e definido pela própria Arisb que, desde setembro de 2020, regula os serviços da Cesama. “Considerando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos 12 meses, cerca de 4,5%, o reajuste apresentado foi significativamente inferior à inflação do período. Além disso, a partir deste ano, será adotado o reajuste linear nas contas de água e esgoto, diferente dos últimos anos, quando foram feitos reajustes médios, evitando oscilações no valor entre as diferentes categorias de usuários”, detalhou.

O cálculo do índice levou em consideração a reposição da inflação, as despesas e necessidades de investimentos da companhia, as compensações de projeções orçamentárias da empresa, além do trabalho desenvolvido anteriormente pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) que, até o último ano, era a responsável pela regulação na Cesama.

A resolução nº 145/2021, que autoriza o reajuste tarifário dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela Cesama, bem como a nota técnica que detalha o cálculo, estão disponíveis no site da Arisb-MG.