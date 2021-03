Pagamento dos servidores municipais será nesta quarta-feira

PJF disponibiliza comprovante de rendimentos on-line

da Redação - 02/03/2021 07:23

O pagamento dos servidores da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), referente ao mês de fevereiro, será realizado nesta quarta-feira, 3 de março, terceiro dia útil. A data foi definida pela Secretaria da Fazenda do Município após a avaliação do fluxo financeiro da PJF.

Os servidores já podem consultar e imprimir o comprovante anual de rendimentos referente ao exercício de 2020. O documento, utilizado para declaração do Imposto de Renda, está disponível de forma on-line através do site da PJF. O acesso deve ser feito por este link, informando o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), a senha “Eu sou a Prefeitura” e o código disponível no momento do acesso. Após o login, o servidor deve clicar na aba “Comprovante de Rendimentos”, na parte superior do site. O prazo para apresentação da declaração à Receita Federal começou na segunda-feira, 1º de março.

Aposentados e pensionistas do INSS

O comprovante de rendimentos disponibilizado pela PJF para os aposentados e pensionistas incluídos no convênio com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) conterá somente os valores referentes à complementação paga pelo Município. As demais informações deverão ser verificadas diretamente no INSS.

Saúde Servidor

Os extratos de contribuição referentes ao Plano de Atenção à Saúde (Saúde Servidor) serão disponibilizados separadamente e poderão ser conferidos neste link. O servidor deve informar a numeração do CPF em login e, caso seja o primeiro acesso, a senha "pjf123", para, em seguida, registrar outra senha. Efetuado o acesso, deve-se clicar na aba "Relatório", em seguida "Coparticipação" e, por último, "Informe de Pagamento". Os participantes que contribuem fora da folha de pagamento devem procurar a sede do Saúde Servidor, na Rua Marechal Deodoro, 230, 6º andar, no Centro, para solicitar pessoalmente o extrato.