PC prende seis suspeitos e apreende droga em operação de combate ao tráfico

da Redação - 03/03/2021 09:45

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou, nesta terça-feira, 2 de março, uma operação visando combater o tráfico de drogas no bairro Teixeiras, no município de Juiz de Fora. A ação resultou na prisão de seis suspeitos de envolvimento na prática do crime, entre eles, cinco homens e uma mulher. Na ocasião, foram apreendidos 15 buchas de maconha fracionadas - prontas para a venda - e duas barras grandes da mesma droga, assim como R$ 313 e cinco celulares.

De acordo com o titular da Delegacia de Combate ao Narcotráfico, delegado Rafael Gomes, os investigados foram presos com o material em um ‘escadão’ que dá acesso à Avenida Deusdedith Salgado, no momento em que tentavam comercializar as drogas. Segundo ele, dois suspeitos presos na operação já possuem passagens na Polícia pela prática do crime de tráfico.

As investigações continuam a fim de apurar a existência de outros possíveis suspeitos envolvidos na ação criminosa.