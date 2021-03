PC apresenta balanço operacional de combate ao tráfico do primeiro bimestre de 2021

Foram realizadas 14 operações que resultaram na prisão de 17 suspeitos e na apreensão de seis adolescentes nesse período

da Redação - 04/03/2021 09:47

Quatorze operações realizadas, 17 suspeitos presos e seis adolescentes, sete veículos e 100 quilos de maconha apreendidos. Esse foi o resultado de uma série de ações desencadeadas pela Polícia Civil de Minas Gerais no primeiro bimestre de 2021 com o intuito de combater o crime de tráfico de drogas, no município de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Além disso, nesse período, após trabalhos investigativos, também foram apreendidos dinheiro; 45 pinos cocaína; dez porções pequenas e uma porção grande de maconha, bem como 45 tabletes da mesma droga; seis pedras de crack; pontos de LSD e comprimidos de ecstasy. Também foram localizados nas ações desencadeadas nos últimos meses meio quilo de pasta base de cocaína e porções grandes da mesma droga, entre outros materiais.

Conforme informações do titular da Delegacia de Combate ao Narcotráfico, delegado Rafael Gomes, a Polícia Civil tem realizado um trabalho ainda mais intenso de enfrentamento à criminalidade na cidade, em virtude de desdobramentos de investigações que se iniciaram neste e no último ano. “Mas as apurações continuam em andamento, por isso outros resultados serão apresentados ao longo dos próximos meses, após a realização de mais operações”, conclui.

Para o chefe do 4º Departamento, delegado-geral Gustavo Adélio Lara Ferreira, os esforços contínuos dos policiais civis no exercício do trabalho cotidiano asseguram a ordem pública e combatem ações delituosas que possam ameaçar a paz social. “Parabenizo a equipe pelo resultado alcançado em prol da sociedade, com atuações que inibem, estancam e diminuem consideravelmente a mercancia de drogas na cidade”, finaliza.