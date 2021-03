Quaresma: paróquias disponibilizam horários especiais para confissões

por Jorge Júnior - 04/03/2021 08:06

A Quaresma é, para os católicos, um forte período de conversão e penitência, no qual todos são convidados à reflexão e à aproximação de Deus. Um dos instrumentos para que esse objetivo seja cumprido é o Sacramento da Confissão.

Dentro dos limites impostos pela pandemia da Covid-19, diversas paróquias da Arquidiocese de Juiz de Fora se organizaram para dar, aos católicos, essa chance de reconciliação com o Pai. Elas seguem as orientações do Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, que pediu que as confissões sacramentais sejam facilitadas durante o período quaresmal, “para que os fiéis possam se preparar condignamente para a Páscoa”.

A indicação é que elas sejam realizadas de forma individual, observando-se o distanciamento de ao menos dois metros entre os envolvidos. “Os fiéis sejam orientados para serem sucintos na confissão de seus pecados e os aconselhamentos sejam rápidos”, indicou Dom Gil. Confira alguns locais, em Juiz de Fora e outras cidades, onde já é possível se confessar:

Juiz de Fora

Catedral Metropolitana – Centro

Quarta e sexta-feira, das 14h às 15h

*É necessário agendamento prévio na recepção, pessoalmente ou pelo telefone (32) 3250-0700

Igreja São Sebastião – Centro

Terça e quinta-feira, de 18h às 19h

*Atendimento por ordem de chegada

Paróquia Bom Pastor – Bom Pastor

Sexta-feira à tarde

*É necessário agendamento prévio, pessoalmente ou pelo telefone (32) 3212-6023, de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h

Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol

De quarta-feira a sábado, das 16h às 17h

*É necessário agendamento prévio pelo telefone (32) 3216-4524

Paróquia Divino Espírito Santo – Progresso

Sexta-feira, das 15h às 18h, na Matriz

1 hora antes das celebrações:

Domingo, às 7h e 17h, na Matriz

Quarta-feira e sábado, às 18h, na Igreja Santa Clara

*É necessário agendamento prévio pelo telefone (32) 3226-3560, de segunda a sexta-feira de 14h às 18h.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Nossa Senhora Aparecida

Todos os dias, após às 14h

*É necessário agendamento prévio pelo telefone (32) 3237-1125, de segunda a sexta, das 12h às 20h, e aos sábados, de 8h às 12h

Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima

Quinta-feira, de 16h às 18h

*Atendimento por ordem de chegada

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

Terça e sexta-feira, das 8h30 às 10h30 e das 14h30 às 17h

*É necessário agendamento prévio pelo telefone (32) 3215-1831

Paróquias-Irmãs Nossa Senhora das Estradas (Igrejinha) e São Sebastião (Barreira do Triunfo)

7 de março, de 15h às 17h, na Comunidade Santa Maria Eterna (Humaitá)

9 de março, de 18h às 20h, na Matriz Nossa Senhora da Piedade (Igrejinha)

12 de março, de 18h às 20h, na Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Dias Tavares)

20 de março, de 15h às 17h, na Comunidade São José (Valadares)

23 de março, de 18h às 20h, na Matriz São Sebastião (Barreira do Triunfo)

*Atendimento por ordem de chegada

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima

Terça, quinta e sexta-feira, das 9h às 11h e das 15h às 16h30

*É necessário agendamento prévio pelo telefone (32) 3241-2150 ou pelo WhatsApp (32) 99971-6611, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e de 13h30 às 17h, e aos sábados, de 8h às 12h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz

De segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, na Matriz

Antes e depois das celebrações, nas comunidades

*Atendimento por ordem de chegada

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

Quarta, quinta e sexta-feira, de 15h às 17h

*É necessário agendamento prévio pelo telefone e WhatsApp (32) 3216-7177, de segunda a sexta, de 8h às 12h e das 14h às 18h

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes

Sexta-feira, após a missa das 5h30, e à tarde, mediante agendamento na secretarial paroquial, na Matriz

Domingo, às 9h, 11h e 19h, na Matriz

Dia 23 de março, de 18h às 19h, na Comunidade São Vicente de Paulo, e de 19h às 20h30, na Matriz

*Atendimento por ordem de chegada

Paróquia Santa Ana – Vila Ideal

Sábado, antes ou depois da Missa das 18h

*Atendimento por ordem de chegada

**Nos dias de semana, há possibilidade de agendamento prévio pelo telefone (32) 3235-5504, pelo WhatsApp (32) 98811-4680 ou presencialmente na secretaria paroquial

Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia

Terça a sexta-feira, de 15h às 18h

*Atendimento por ordem de chegada

Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico

Quinta-feira, de 9h às 12h e das 14h às 17h

*Atendimento por ordem de chegada

*Para atendimentos em outros dias da semana, é necessário agendamento prévio na secretaria, pelo telefone (32) 3211-2664, de segunda a sexta-feira, de 13h às 19h, e aos sábados, de 8h às 12h

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Santo Antônio

Terça-feira, das 16h às 18h, na Matriz

Sexta-feira, das 16h às 18h, na Igreja Divino Espírito Santo

Aos sábados e domingos, antes das missas

*Atendimento por ordem de chegada

Paróquia São Francisco de Paula – Torreões

De 10 a 12 de março, de 9h às 11h e das 14h30 às 17h

Dia 13 de março, de 9h às 11h

*É necessário agendamento prévio pelo telefone (32) 3266-4128 ou WhatsApp (32) 99900-7599, de 8h às 12h e das 13h às 17h

Paróquia São Geraldo – Teixeiras

Agendamento de dia e horário na secretaria paroquial ou pelo telefone e WhatsApp (32) 3236-1778, de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 18h30, e aos sábados, de 8h30 às 12h30

Paróquia São Mateus – São Mateus

Segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 8h e das 15h às 17h

*Atendimento por ordem de chegada

Paróquia São Pedro – São Pedro

Sexta-feira, de 8h às 11h e das 14h às 16h, na Matriz

*Atendimento por ordem de chegada

**Para atendimentos em outros dias da semana, é necessário agendamento prévio pelo telefone (32) 3231-3237

Paróquia São Pio X – Ipiranga

Sexta-feira, das 15h às 17h30, na Matriz

*Atendimento por ordem de chegada