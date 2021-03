Cesama suspende temporariamente serviços presenciais

da Redação - 09/03/2021 16:03

Em virtude do recente avanço da pandemia em Juiz de Fora, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) suspendeu os serviços presenciais da sua Agência de Atendimento na Avenida Getúlio Vargas, a partir desta terça-feira, 9.

Inicialmente, a medida terá duração de uma semana, acompanhando o prazo do decreto municipal nº 14.380, divulgado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) neste último domingo, 7. Com o decreto, fica determinado o lockdown no município, que passa a figurar na faixa roxa do Programa Municipal de Enfrentamento à Covid-19, “Juiz de Fora pela Vida”.

As solicitações de serviços devem ser feitas exclusivamente via WhatsApp, telegram e e-mail. Confira os serviços e meios utilizados para solicitação:

Whatsapp (99198-1136):



. Baixa de fatura;



. Informar conta paga;



. Pedido de segunda via;



. Pedido de religação;



. Informativo de débito.





Whatsapp e Telegram (98420-5396):



. Parcelamento de débito.





Whatsapp e Telegram (98420-5390):



. Reclamação de consumo, para análise;



. Refazimento do cálculo da conta, dependendo da análise;



. Restituição pagamento em duplicidade para análise.





Whatsapp e Telegram (98420-5442) e e-mail deco@cesama.com.br



. Desligamento a pedido;



. Restabelecimento de ligação de água;



. Solicitação de consumo final;



. Alteração de nome (Cadastro de Pessoa Física - CPF) / Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ).





E-mail srr@cesama.com.br



. Parcelamento de débito só para religação;



. Certidões.

E-mail atendimento@cesama.com.br



. Ligação de água e esgoto;



. Ligação em desmembramento;



. Atestado de viabilidade técnica;



. Ressarcimento para análise;



. Descarte na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE);



. Fornecimento de água - caminhão pipa (a cobrar);



. Restituição pagamento em duplicidade para análise;



. Informações de serviços não atendidos nos outros canais.

E-mail 115@cesama.com.br



. Segunda via;



. Requerimento de Tarifa Social;



. Nada Consta;



. Mudança do padrão e substituição de caixa.

A segunda via das contas de água e esgoto pode ser retirada também no site.