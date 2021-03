PJF publica alterações em decreto que estabelece lockdown

por Jorge Júnior - 09/03/2021 07:45

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) publicou, na tarde da última segunda-feira, 8 de março, alterações no decreto municipal 14.380, que estabelece lockdown e suspende o funcionamento de todas as atividades do âmbito do município, pelo prazo de uma semana.

A alteração suspende o atendimento presencial de todas as atividades, vedando, inclusive, a retirada de produtos nos estabelecimentos. Ficam permitidas durante o período, além das atividades já divulgadas pela PJF:



- Açougues

- Peixarias

- Postos de gasolina

- Serviços de call center e telecomunicações

- Serviços de delivery

- Serviços de entrega de gás.

O decreto ainda interrompe todos os prazos e expedientes regulamentares nos processos e expedientes administrativos requeridos pelos cidadãos.