Justiça indefere a liminar sobre ação coletiva contra lockdown em JF

da Redação - 10/03/2021 18:19

A faixa roxa do programa municipal “Juiz de Fora pela Vida” na cidade, conforme decreto 14.380, está mantida na cidade. Segundo nota enviada pela Prefeitura, "o pedido liminar formulado no mandado de segurança impetrado pela Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora (ACE-JF) por abuso de poder contra a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, foi indeferido pelo Poder Judiciário na terça-feira, dia 9".

De acordo com a decisão do juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Municipais da Comarca de Juiz de Fora, "a intenção do lockdown é proteger os trabalhadores, suas famílias e as pessoas que tiverem contato com eles de uma possível contaminação, valendo notar que se trata de um protocolo provisório com previsão de uma semana.