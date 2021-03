Procon vistoria 12 agências bancárias no primeiro dia de lockdown

da Redação - 10/03/2021 07:37

A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) realizou, na última segunda-feira, 8 de março, vistorias em 12 agências bancárias do município devido à necessidade municipal de fortalecer medidas de segurança por meio da faixa mais restritiva do programa municipal de combate ao coronavírus, “Juiz de Fora Pela Vida”.

A ação teve como objetivos a verificação do cumprimento das normas e protocolos relativos ao enfrentamento a Covid-19 (faixa roxa) e do cumprimento da Lei nº 11.023/2005, que estabelece tempo máximo de atendimento nas agências bancárias.

Uma das agências recebeu dois autos de infração: um por exceder o tempo máximo para atendimento e o outro por não orientar os consumidores sobre o distanciamento social na fila de atendimento na parte exterior. Entre os dias 3 e 8 deste mês foram feitas 27 vistorias em agências bancárias e foram aplicados três autos de infração. Também nesta segunda-feira foram fiscalizados sete supermercados e emitidos dois autos de infração por ausência de controle de pessoas na entrada.