Polícia Civil prende quatro suspeitos e apreende drogas no Santa Efigênia

da Redação - 11/03/2021 17:38

Na manhã desta quinta-feira, 11 de março, no Bairro Santa Efigênia, a Polícia Civil deflagrou operação que culminou na prisão de quatro suspeitos, um rapaz de 19, dois de 20 e um de 23 anos, por tráfico de drogas.



Após trabalho investigativo realizado pela Delegacia de Combate ao Narcotráfico, foram apreendidos centenas de pinos de cocaína, uma bucha maior da mesma substância , materiais pra refino, 3.370,00 em dinheiro, além de outros objetos.

Conforme informações do delegado Rafael Gomes, a ação de hoje desmontou um laboratório improvisado que existia no local, desarticulando as ações destes criminosos. Ainda, segundo o delegado, esta ação pode ter desdobramentos, onde a polícia irá seguir com as investigações, finalizou.