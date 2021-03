Cidadão poderá acessar serviços da PJF on-line

da Redação - 13/03/2021 07:42

Foi lançada nesta sexta-feira, 12 de março, a plataforma digital “Prefeitura Ágil”, que vai possibilitar que o cidadão solicite serviços, documentos, ações de zeladoria, por meio da internet. A partir desta segunda-feira, 15, os juiz-foranos poderão solicitar, de forma digital, tudo aquilo que anteriormente deveria ser realizado presencialmente no Espaço Cidadão.

Durante a coletiva de imprensa, a prefeita Margarida Salomão destacou os ganhos em eficiência, transparência, agilidade e economia que a plataforma oferecerá para a cidade. “Esse é um grande ganho para a cidadania. A Prefeitura, além de lutar contra a pandemia, está diariamente investindo na melhoria da sua própria qualidade. Estamos saindo do século XIX e entrando no século XXI. Vamos acelerar os processos, garantir a eficácia, aumentar o controle social e diminuir os custos. É um gol de placa que estamos marcando para a cidade”, destacou a prefeita.

A coletiva contou também com a presença da secretária de Transformação Digital e Administrativa, Ligia Inhan, do secretário de Comunicação Pública, Márcio Guerra e do subsecretário de Governança Digital, Fábio Araújo.

O programa também vai gerar economia para os cofres públicos na redução do uso de papel, material de escritório, nos setores administrativos. A Prefeitura aluga um container apenas para arquivar documentos e processos.

Todos os serviços ao cidadão poderão ser acessados on-line, via aplicativo ou através do site da Prefeitura. Além disso, os secretários terão acesso às solicitações de serviço de ponta-a-ponta. Dessa forma, os processos internos serão otimizados e os secretários poderão traçar novos planos de ações para melhorar os serviços prestados para sociedade ou rever métodos para fazer a otimização da gestão.

Como fica o Espaço cidadão?

Atualmente, em função da adoção da onda roxa do Minas Consciente que é um decreto impositivo e vinculante, conforme dita a Constituição, o espaço cidadão não está aberto ao público.

As pessoas que têm dificuldade de acesso à internet ou que preferem ser atendidas presencialmente poderão ser atendidas por agendamento nos números 3690-8151, 2104-8530, 2104-8531 (WhatsApp), 2104-8580. As dúvidas sobre a implementação do processo podem ser sanadas pelos mesmos telefones.