Arcebispo determina suspensão de missas presenciais até a Terça-feira Santa

por Jorge Júnior - 15/03/2021 07:25

Na noite dessa sexta-feira, 12 de março, o Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, divulgou novas orientações a padres e paróquias em decorrência da regressão da cidade-sede da Arquidiocese para a onda roxa dos protocolos estaduais de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Entre as regras mais rígidas, está o toque de recolher das 20h às 5h durante os dias de semana e também aos sábados e domingos. A medida começa a valer a partir deste sábado, 13, e valerá pelos próximos 15 dias.



Dom Gil, que em seu último comunicado havia deixado em aberto a possibilidade de as missas presenciais, com a ocupação de 30% dos templos, retornarem neste 4º Domingo da Quaresma, voltou atrás. A indicação do Arcebispo é de que todas as celebrações até o dia 30 de março, Terça-feira Santa, sejam feitas internamente, somente com as pessoas necessárias ao altar.



Em razão do toque de recolher, o pastor ainda pediu que não haja celebrações à noite, para evitar o deslocamento daqueles que auxiliam na realização da Santa Missa. As orientações valem para Juiz de Fora e outros municípios de nossa Igreja Particular que estejam na onda roxa.