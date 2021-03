PCMG apreende grande quantidade de drogas sintéticas

15/03/2021 07:38

Policiais civis realizaram, na noite dessa sexta-feira, 12 de março, a apreensão de grande quantidade de drogas sintéticas em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O suspeito preso durante a ação é investigado por fornecer os narcóticos na modalidade conhecida como “disque drogas”.

De acordo com o delegado Rafael Gomes, o suspeito comercializava o material, que tem alto valor de venda, por meio de aplicativos de mensagens. “Apuramos que a droga chegava à residência dele de outras localidades por serviços de entrega”, explicou Gomes. “Tal esquema era muito bem organizado, e o suspeito mandada via aplicativo de mensagens uma espécie de ‘cardápio’ com as substancias que possuía para comercialização”, disse.

As investigações indicam que o foco do negócio ilegal era a distribuição de drogas sintéticas com alto valor de revenda. “Para se ter uma ideia, um grama da droga conhecida como MD era comercializado por R$ 150 reais”, concluiu Gomes.