PJF pré-cadastra idosos acima de 75 anos para imunização contra a Covid-19

da Redação - 17/03/2021 18:02

A partir desta quarta-feira, 17, idosos com idades de 75 anos ou mais podem realizar o pré-cadastro para imunização contra o coronavírus (Covid-19). A Secretaria de Saúde (SS) disponibilizou um formulário on-line para o pré-cadastramento, que pode ser acessado por meio do banner disponível na página inicial da Prefeitura. O pré-cadastramento agiliza o processo de vacinação nos locais de atendimento e contribui com a lisura de todo processo de vacinação que, no município, segue as orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI).



O pré-cadastramento deve ser realizado exclusivamente por meio do portal da PJF. O preenchimento é simples. Os idosos ou seus familiares devem inserir dados como nome, CPF, data de nascimento, sexo, telefone, idade, e informar se está acamado ou se tem alguma comorbidade. O questionário não é um sistema de agendamento, pois tem o objetivo de agilizar o atendimento nos locais de vacinação e evitar aglomerações na aplicação das vacinas.

A abertura do pré-cadastro para essa faixa de idade não significa que todo o público com idades acima de 75 anos anos serão vacinados no mesmo período, uma vez que o pré-cadastramento serve para mensurar o quantitativo de idosos compreendido nesta faixa etária. Essa vacinação é feita de forma gradativa e leva em conta o levantamento do número de idosos em cada faixa etária e o quantitativo de doses disponíveis pelo município.

Impressão de formulário

A Prefeitura disponibilizou um formulário que pode ser impresso e preenchido pelos idosos ou seus familiares e ser entregue no momento da vacinação. Ele está localizado acima do formulário do pré-cadastramento e pode ser acessado pelo link. Abaixo do formulário encontra-se a orientação para não preenchimento do campo “Estabelecimento de saúde”.

No momento da vacinação, os idosos de 75 anos ou mais devem apresentar cópia da identidade com foto e do comprovante de residência. Caso o comprovante não esteja em seu nome, será necessária uma declaração por escrito do titular da residência, confirmando que a pessoa reside no local.