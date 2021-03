Polícia Civil distribui ração para cães de rua em Juiz de Fora

por Jorge Júnior - 18/03/2021 07:03

A Polícia Civil de Minas Gerais distribuiu 45 quilos de ração para cães de rua, em diversos pontos do município de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, com o objetivo de ajudar os animais em tempos de pandemia. A ação solidária percorreu 15 bairros da cidade e foi realizada por policiais civis do Núcleo de Atendimento às Ocorrências de Maus-Tratos a Animais nessa quarta-feira, 17 de março.



De acordo com o titular da unidade policial, Delegado Rafael Gomes, a iniciativa ocorreu em razão do período de Onda Roxa, momento em que o fluxo de pessoas está menor nas ruas e muitos animais se encontram em situação de vulnerabilidade, sem alimento.