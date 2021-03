PRF apreende segunda carreta carregada de cerveja sem nota fiscal em menos de uma semana

Na última sexta-feira apreensão semelhante aconteceu em Juiz de Fora

por Jorge Júnior - 18/03/2021 06:55

Em fiscalização de rotina no km 606 da BR040 em Congonhas, por volta das 19h30m do dia 16 de março de 2021, foi abordada uma carreta com placas do Rio de Janeiro.



Durante a fiscalização foram solicitados ao condutor do veículo, um homem de 49 anos, natural do Rio de Janeiro, os documentos referentes ao veículo e à carga, momento em que os policiais foram informados de que a mercadoria transportada não possuía Nota Fiscal.

Em verificação ao interior do compartimento de carga os agentes da PRF constataram tratar-se a carga de 16.800 garrafas de cerveja de 1 L cada, todas de uma marca de grande circulação no mercado nacional, que, conforme informado pelo motorista, estavam sendo transportadas de Alagoas para um depósito em Nova Iguaçu no Rio de Janeiro-RJ.

A ocorrência foi encaminhada para a Secretaria de Estado da Fazenda que adotou as providências cabíveis, que culminaram no recolhimento de um alto valor em impostos que deixariam de ser arrecadados aos cofres públicos do Estado de Minas Gerais.

Essa é a segunda ocorrência desse tipo registrada em menos de uma semana pela Delegacia da PRF em Juiz de Fora. A primeira ocorreu na última sexta-feira, dia 11 e envolveu uma carreta que transportava cerveja do Ceará para o Rio de Janeiro.