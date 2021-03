Advogado é preso com mais de 20 pés de maconha no Jardim Glória

Plantas, celulares e dinheiro foram encontrados em uma residência

da Redação - 22/03/2021

No início da tarde desta segunda-feira, 22 de março, a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em flagrante um homem de 64 anos, suspeito de praticar o crime de tráfico de drogas, no município de Juiz de Fora.

Na residência do investigado, localizada no bairro Jardim Glória, foram apreendidos 21 pés de maconha, plantas que estavam sendo cultivadas no local. Além disso, também foram localizados celulares e R$732.

Conforme informações do titular da Delegacia de Combate ao Narcotráfico, delegado Rafael Gomes, a Polícia Civil conseguiu efetuar a apreensão, após trabalhos investigativos que apuravam a mercancia de drogas na região. “As apurações indicaram a residência desse suspeito, que é advogado no Rio de Janeiro e ex-auditor fiscal da Receita Estadual – exonerado em 2004 por suspeita de fazer parte de esquema de propina”, explicou.

O suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora, onde o flagrante será ratificado. Posteriormente, ele será conduzido até o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.