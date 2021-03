Restaurante é interditado na Rua Santa Rita

Estabelecimento estava sem a devida licença para funcionamento

da Redação - 22/03/2021

A equipe da operação “Fiscalização pela Vida” interditou um restaurante por desrespeito às normas de funcionamento vigentes durante o período de lockdown, na última quinta-feira, 22 de março, na Rua Santa Rita, no centro da cidade.



O proprietário realizou atendimento interno, permitindo o autosserviço (self-service) e consumo de alimentos no local, atividades proibida na Onda Roxa, conforme deliberação 130/2021 do Governo do Estado.



Durante a operação, foi constatado também que o estabelecimento estava sem a devida licença para funcionamento expedida pela Prefeitura de Juiz de Fora. Além da interdição, o restaurante foi autuado por falta de alvará de licença e por irregularidades relacionadas aos protocolos sanitários de combate à Covid-19.