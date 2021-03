PC arrecada caixas de bombons para crianças da região Nordeste de Juiz de Fora

da Redação - 24/03/2021 09:30

A Polícia Civil está arrecadando em Juiz de Fora caixas de bombons que serão destinadas a crianças que residem em uma comunidade, localizada na região Nordeste da cidade, no Bairro Santa Terezinha. O objetivo é garantir que a alegria esteja presente na Páscoa das famílias que moram na localidade.



As doações podem ser realizadas até o dia 1º de abril, no período de 9h às 12h e de 14h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, nas salas da Administração ou de número 56, no 2º andar da 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora (1º DRPC). A entrega das embalagens com chocolates será realizada antes da data comemorativa, seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19. Outras informações sobre a arrecadação podem ser obtidas pelo telefone (32) 98805-0875, em contato com a policial civil Danielle Bittar.

Conforme o delegado regional Armando Avólio Neto, desde o último ano, em tempos de pandemia, a Delegacia Regional tem se mobilizado para ajudar as famílias que moram na região, situada próxima à unidade policial. “Entre as doações mais recentes, em dezembro do ano passado, a Polícia Civil conseguiu entregar presentes de Natal para mais de 190 crianças que moram em duas comunidades localizadas na região Nordeste de Juiz de Fora, no Bairro Santa Terezinha, em mais uma etapa da ação solidária. Logo, este ano não será diferente, continuaremos mobilizando esforços com o objetivo de levar esperança e solidariedade a essas famílias”, concluiu.