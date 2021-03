PC desarticula esquema de tráfico internacional de drogas e prende suspeito

da Redação - 26/03/2021 10:29

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em flagrante, na noite desta quinta-feira, 25 de março, na BR-040, na Zona da Mata, um homem de 28 anos, suspeito de ser o líder de uma associação criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas na cidade de Juiz de Fora.



Após dois meses de apurações, o investigado foi abordado por policiais civis da Delegacia de Combate ao Narcotráfico, no momento em que estava retornando do Paraguai, em um ônibus de turismo. Ele e outro suspeito de integrar a organização estariam naquele país para efetuar a compra de drogas que seriam revendidas no município mineiro, posteriormente.

Desdobramento da investigação também contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul, onde foi realizada a prisão do outro envolvido e a apreensão de entorpecentes.

De acordo com o delegado Rafael Gomes, a atuação do grupo estava sendo monitorada em Juiz de Fora, após trabalhos investigativos. “O rapaz teria formado, no bairro Milho Branco, uma verdadeira associação criminosa com o intuito de praticar o tráfico de entorpecentes. Eles possuíam uma estrutura hierárquica bem definida, com divisão de funções e de tarefas”, explicou, complementando que também foi apurado que os dois investigados estariam se programando para comparecer ao Paraguai para adquirir mais drogas por preço inferior ao valor de mercado. “Após investigação, foi possível confirmar que no dia 25 de março o veículo do investigado que transportava a droga estaria retornando ao Brasil. Então, fizemos uma sinalização para a Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul que realizou a abordagem do automóvel, efetuou a apreensão da droga e a prisão do homem”, explicou.

Apurações também indicaram que o suspeito de ser o dono da droga estaria retornando ao país em um ônibus de turismo, na tentativa de não ser preso pela Polícia. “No entanto, após monitoramento, conseguimos abordar o indivíduo no interior do ônibus, próximo à Juiz de Fora”, concluiu, ressaltando que a investigação aponta que ele seria o responsável por fazer a distribuição das drogas na cidade.

Os dois homens foram encaminhados ao sistema prisional e se encontram à disposição da Justiça.