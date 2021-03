Prefeitura cria posto de vacinação para idosos de 75 ou mais no Sport Club

da Redação - 26/03/2021 09:12

Idosos com 75 anos ou mais, que vão se vacinar neste sábado, 27 de março, poderão se imunizar também no Ginásio do Sport Club Juiz de Fora. A vacinação acontece também no drive-thru montado no estacionamento da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).



A entrada ao clube será exclusivamente pela Avenida Brasil, uma vez que neste espaço não será no esquema drive-thru. A vacinação na UFJF e no Ginásio do Sport tem início às 9h e segue até as 16h. A partir de segunda-feira, 29, os idosos podem se imunizar nas Unidades Básicas de Saúde que fazem parte da campanha de vacinação. A PJF orienta que os idosos evitem os horários de maior fluxo, como o início da manhã.

Os idosos precisam se pré-cadastrar no site da Prefeitura antes de se dirigirem aos postos de vacinação. No pré-cadastro, são solicitados dados pessoais como nome, CPF, data de nascimento, sexo, telefone, e-mail, idade, CEP da residência, logradouro (rua), número da residência/prédio, bairro, grupo alvo (faixa etária), entre outras informações. O objetivo é agilizar o atendimento nos locais de imunização e evitar aglomerações na aplicação das vacinas. Ao final do preenchimento, o documento deve ser enviado. Em seguida, aparecerá uma mensagem informando que os dados foram registrados.

Impressão de formulário

A Prefeitura disponibilizou um formulário que pode ser impresso e preenchido pelos idosos ou seus familiares e ser entregue no momento da vacinação. Ele está localizado acima do formulário do pré-cadastramento e pode ser acessado pelo link. Abaixo do formulário encontra-se a orientação para não preenchimento do campo “Estabelecimento de saúde”.

No momento da vacinação, os idosos de 75 anos ou mais devem apresentar cópia da identidade com foto e do comprovante de residência. Caso o comprovante não esteja em seu nome, será necessária uma declaração por escrito do titular da residência, confirmando que a pessoa reside no local.