Prefeitura fecha praças para evitar aglomerações em Juiz de Fora

por Jorge Júnior - 29/03/2021

A Prefeitura de Juiz de Fora iniciará, a partir desta segunda-feira, 29 de março, o fechamento das praças em razão do avanço da Covid-19 no município. Esse fechamento é necessário para que os hospitais consigam se organizar e evitar lotações, a fim de atender, da melhor forma, todos os pacientes.



Segundo a nota emitida pela Secretaria de Saúde, "o fechamento será realizado em etapas, começando pelas praças que são frequentemente denunciadas por aglomerações e desrespeito às regras de distanciamento impostas pela Onda Roxa, na qual Juiz de Fora se encontra. Os primeiros espaços a serem fechados serão a Praça CEU, em Benfica, e a Praça Poeta Daltemar Lima, no Bom Pastor".