Polícia Civil estoura laboratório de refinamento de drogas e prende dois suspeitos em JF

da Redação - 30/03/2021

A Polícia Civil estourou um laboratório de refinamento de drogas e prendeu dois suspeitos nesta segunda-feira, 29 de março, em Juiz de Fora. Segundo informações da Polícia Civil (PC), "após dois meses de trabalhos investigativos realizados pela Delegacia de Combate ao Narcotráfico, dois suspeitos foram surpreendidos por policiais civis em um sítio, localizado às margens da BR-040, e presos em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas".



No local, foram apreendidos, aproximadamente, cinco quilos de material para refino de droga; 19 barras de pasta base de cocaína e uma barra da mesma droga conhecida como “escama de peixe” - com alto grau de pureza-; corantes, dezenas de fitas para embalar as drogas e diversas embalagens plásticas, um carro e um caminhão – veículos com suspeita de clonagem-, entre outros materiais.

De acordo com o delegado Rafael Gomes, cada barra de pasta de cocaína, após ser refinada, produziria até 5 quilos de droga. “Ao todo, essa apreensão renderia 100 quilos de cocaína”, concluiu.

Os suspeitos foram encaminhados à 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora, onde os flagrantes foram ratificados. Posteriormente, eles foram conduzidos até o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.