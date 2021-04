Tríduo Pascal: paróquias organizam celebrações on-line

por Jorge Júnior - 01/04/2021 08:48

O Tríduo Pascal, que começa na noite desta quinta-feira (1º), é o ponto alto da Semana Santa. Na Missa deste dia faz-se memória da Última Ceia de Jesus com os seus discípulos, durante a qual se revive a Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio Ministerial. Na celebração ocorre ainda a cerimônia do Lava-Pés, gesto que não será realizado novamente em 2021 em razão da pandemia da Covid-19.

Ao final, acontece a chamada Procissão do Translado do Santíssimo Sacramento do altar-mor da igreja para uma capela, o que também não acontecerá este ano. A orientação do Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, é que o Santíssimo seja conservado no Sacrário ou na Urna de Reposição em lugar próximo. Outra mudança na Quinta-feira Santa é a não realização da tradicional Missa dos Santos Óleos, que acontece tradicionalmente pela manhã, na Catedral Metropolitana, e reúne todos os padres da Arquidiocese. A celebração, na qual os presbíteros renovam seu compromisso como sacerdotes, foi remarcada para o dia 1º de maio, às 9h.

A Sexta-Feira Santa, celebrada neste ano no dia 2 de abril, recorda a Paixão e Morte de Cristo. Para os católicos, este dia é marcado pelo silêncio, pelo jejum e pela oração, mas não há missas. Às 15h, é celebrada a principal cerimônia do dia, uma Ação Litúrgica constituída de quatro partes: leitura da Paixão, Oração Universal, Adoração da Santa Cruz e distribuição da Comunhão Eucarística. Este ano deverá ser omitido o tradicional “beijo na Cruz” e incluída, nas orações, a pedido do Papa Francisco, uma prece pelos que padecem a pandemia da Covid-19. À noite, as tradicionais encenações não acontecerão, dando lugar ao Sermão do Descendimento e à Procissão do Enterro.

O Sábado Santo (3), por sua vez, tem como principal celebração a Vigília Pascal. Com essa cerimônia, a Igreja mantém-se à espera da Ressurreição de Cristo. Neste dia, a Missa é iniciada com a bênção do “Fogo Novo”, com o qual é aceso o Círio Pascal. Na liturgia, Cristo é a luz que veio limpar o mundo do pecado, da desesperança e do ódio. Há ainda a Proclamação da Páscoa, a Renovação das Promessas Batismais e, por fim, a Eucaristia.

Confira, abaixo, a programação de transmissões de quinta-feira (1º) a sábado (3) em paróquias da Arquidiocese de Juiz de Fora:

Catedral Metropolitana – Centro

Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Solene Celebração da Ceia do Senhor presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação litúrgica presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira

18h – Sermão do Descendimento da Cruz conduzido pelo Padre Leonardo Pinheiro



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Vigília Pascal presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira



*Transmissões pelo Youtube da WebTV “A Voz Católica”, pelo Facebook da Arquidiocese de Juiz de Fora e pela Rádio Catedral 102,3 FM.



Igreja São Sebastião – Parque Halfeld



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h30 – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Celebração da Paixão



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Vigília Pascal



*Transmissões pelo Facebook e Instagram da comunidade.



Paróquia Bom Pastor – Bom Pastor



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

17h – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica



Dia 3 de abril – Sábado Santo

17h – Vigília Pascal



* Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

15h – Missa da Ceia do Senhor seguida de adoração ao Santíssimo até às 17h



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Solene Ação Litúrgica



Dia 3 de abril – Sábado Santo

19h – Solene Vigília Pascal



*Transmissões pelo Facebook, YouTube e Instagram da paróquia.



Paróquia Divino Espírito Santo – Progresso



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

19h – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica na Matriz e na Igreja Santa Clara



Dia 3 de abril – Sábado Santo

19h – Vigília Pascal



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Linhares



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

7h – As Sete Dores de Nossa Senhora

18h – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

7h – Sermão das Sete Palavras

15h – Ação Litúrgica



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Vigília Pascal



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Nossa Senhora Aparecida



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica

16h – Cortejo com o Crucifixo pelas ruas da paróquia



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Vigília Pascal



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

17h – Missa da Ceia do Senhor na Matriz

18h – Missa da Ceia do Senhor na Igreja Santa Cecília



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

9h – Via-Sacra na Igreja Santa Cecília

15h – Ação Litúrgica na Igreja Santa Cecília

17h – Ação Litúrgica na Matriz

18h30 – Terço dos Homens na Matriz



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Vigília Pascal na Matriz e na Igreja Santa Cecília



*Transmissões pelo Facebook e Instagram da Matriz, Facebook e Instagram da Igreja Santa Cecília e YouTube das comunidades.



Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Celebração da Palavra na Matriz



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Liturgia da Paixão

18h – Descendimento da Cruz



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Santa Missa



*Transmissões pelo Facebook e Youtube da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Solene Vigília Pascal



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

19h30 – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica



Dia 3 de abril – Sábado Santo

19h30 – Vigília Pascal



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Solene Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Solene Ação Litúrgica da Paixão do Senhor



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Solene Vigília Pascal



*Transmissão pelo YouTube da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora das Dores – Grama



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

19h30 – Solene Missa Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica



Dia 3 de abril – Sábado Santo

19h30 – Vigília Pascal



*Transmissão pelo YouTube da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

17h – Missa da Ceia do Senhor na Igreja São José (Valadares)

18h30 – Missa da Ceia do Senhor na Matriz



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h* – Ação Litúrgica

17h – Visita da Santa Cruz a Valadares, Penido, Igrejinha, Vila e Cachoeira

18h30* – Cantando a Paixão de Cristo



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Solene Vigília Pascal



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica na Matriz



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Vigília Pascal



*Transmissão pelo YouTube do Padre Expedito Lopes de Castro.



Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica da Paixão do Senhor



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Vigília Pascal



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

19h30 – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica



Dia 3 de abril – Sábado Santo

19h30 – Vigília Pascal na Matriz e na Igreja São Judas Tadeu



*Transmissões pelo Facebook de paroquianos.



Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Celebração da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica

18h – Reflexão da Paixão do Senhor



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Vigília Pascal



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Grajaú



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Vigília Pascal



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

19h – Celebração da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

9h – Celebração da Via-Sacra

15h – Solene Celebração da Paixão do Senhor



Dia 3 de abril – Sábado Santo

20h – Solene Vigília Pascal



*Transmissão pelo Facebook, Instagram e YouTube da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h30 – Missa da Instituição da Eucaristia



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

8h às 14h – Vigília Eucarística

15h* – Adoração da Santa Cruz

16h às 18h – Vigília Eucarística

18h30* – Sermão do Descendimento da Cruz



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h* – Vigília Pascal



*Transmissão pelo Facebook, Instagram e YouTube da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Missa da instituição o da Eucaristia e do Sacerdócio



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação litúrgica da Paixão e Morte do Senhor e adoração da Cruz



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Vigília Pascal e proclamação da Páscoa Cantada, seguidas de bênção com o Santíssimo Sacramento



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

17h – Missa na Comunidade São Vicente

18h* – Missa na Matriz



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

5h30 – Meditação da Paixão de Cristo

9h* – Terço da Misericórdia na Comunidade Santa Cruz

15h – Ação Litúrgica na Matriz* e na Comunidade São Vicente

18h* – Leitura da Paixão de Cristo acompanhada da peça musical Stabat Mater (Pergolesi) – Grupo Musical Espressione



Dia 3 de abril – Sábado Santo

17h – Vigília Pascal na Comunidade São Vicente de Paulo

18h* – Vigília Pascal e Bênção do Fogo Novo na Matriz



*Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairu



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Celebração do Lava Pés, seguida de Adoração ao Santíssimo Sacramento



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

17h30 – Via-Sacra



Dia 3 de abril – Sábado Santo

17h30 – Vigília Pascal



*Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Paróquia Sant’Ana – Vila Ideal



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

19h – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica



Dia 3 de abril – Sábado Santo

19h – Vigília Pascal



*Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Paróquia Santa Cruz – Bandeirantes



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Solene Ação Litúrgica, veneração à Santa Cruz e Comunhão



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Solene Vigília Pascal



*Transmissões pelo Facebook da Paróquia.



Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Missas na Matriz*, na Comunidade São Miguel e na Comunidade Cristo Amor Misericordioso



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

5h30 – Via-Sacra na Matriz

15h – Celebração da Paixão do Senhor na Matriz* e nas comunidades Nossa Senhora Aparecida, São José, Cristo Amor Misericordioso e Imaculada Conceição



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Vigília Pascal na Matriz e nas comunidades Cristo Amor Misericordioso, São José e Nossa Senhora Aparecida



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Missa da Ceia do Senhor, em seguida, breve momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica da Morte do Senhor

18h – Sermão do Descendimento da Cruz



Dia 3 de abril – Sábado Santo

19h – Solene Vigília Pascal



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Santa Teresinha – Santa Terezinha



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

19h – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Adoração da Santa Cruz



Dia 3 de abril – Sábado Santo

19h – Vigília Pascal



*Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Missa da Ceia do Senhor na Igreja do Menino Jesus de Praga e no Santuário São Judas Tadeu

19h – Missa da Ceia do Senhor na Comunidade Nossa Senhora de Fátima



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica na Igreja do Menino Jesus de Praga, Santuário São Judas Tadeu e Comunidade Nossa Senhora de Fátima



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Vigília Pascal na Igreja do Menino Jesus de Praga e no Santuário São Judas Tadeu

19h – Vigília Pascal na Comunidade Nossa Senhora de Fátima



*Transmissões pelo Instagram da paróquia. pelo Facebook do Santuário e pelo Facebook da comunidade.



Paróquia Santíssimo Redentor – Borboleta



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Missas na Matriz e na Comunidade São Zacarias



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Celebração na Matriz e na Comunidade São Zacarias



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Missa na Matriz e na Comunidade São Zacarias



*Transmissão pelo Facebook e Instagram da paróquia.



Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Santo Antônio



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica na Comunidade do Divino Espírito Santo



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Missa



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia São Francisco de Paula – Torreões



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h* – Missa da Ceia do Senhor na Igreja São Sebastião

20h – Missa da Ceia do Senhor na Matriz



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Celebração da Paixão na Matriz* e na Igreja São Sebastião

18h – Sermão do Descimento da Cruz na Igreja São Sebastião

19h* – Sermão do Descimento da Cruz na Matriz



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Vigília Pascal na Igreja São Sebastião

20h30* – Vigília Pascal na Matriz



*Transmissão pelo Facebook da paróquia e pelo alto-falante.



Paróquia São Geraldo – Teixeiras



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

19h – Missas na Matriz* e nas comunidades Nossa Senhora da Rosa Mística e São Domingos



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica na Matriz* e nas igrejas Nossa Senhora Rosa Mística e São Domingos

19h – Via-Sacra na Matriz* e nas igrejas Nossa Senhora Rosa Mística e São Domingos



Dia 3 de abril – Sábado Santo

19h – Vigília Pascal na Matriz* e nas igrejas Nossa Senhora Rosa Mística e São Domingos



*Transmissões pelo Facebook, YouTube e Instagram da paróquia.



Paróquia São João Paulo II – Nova Era



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

19h – Missa Solene da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Liturgia da Paixão e Morte do Senhor seguida de Sermão do Descendimento da Cruz



Dia 3 de abril – Sábado Santo

19h – Vigília Pascal



*Transmissões pelo Facebook da paróquia e YouTube do Padre Rafael.



Paróquia São Jorge (Igreja Católica Melquita de Rito Bizantino) – Santa Helena



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

14h – Paixão do Senhor, Ofício da Cruz e Canto da Paixão

*Neste dia, a igreja ficará aberta das 8h às 18h.



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Solene Vigília Pascal



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia São José – Costa Carvalho



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

6h – Via-Sacra

15h – Ação Litúrgica

18h – Descendimento da Cruz seguido de Procissão do Enterro em carro aberto



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Vigília Pascal



*Transmissão pelo YouTube do Padre Pierre Maurício.



Paróquia São Mateus – São Mateus



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Vigília Pascal



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia São Pedro – São Pedro



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

19h – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica



Dia 3 de abril – Sábado Santo

19h – Vigília Pascal



*Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Paróquia São Pio X – Ipiranga



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h30 – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica



Dia 3 de abril – Sábado Santo

18h – Bênção do Fogo Novo e Solene Vigília Pascal



*Transmissões pelo Facebook e Youtube da paróquia.



Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

18h30 – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica

19h – Via-Sacra e Reflexão da Paixão



Dia 3 de abril – Sábado Santo

19h – Vigília Pascal



*Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Quase-Paróquia São Geraldo – Filgueiras



Dia 1º de abril – Quinta-feira Santa

20h – Missa da Ceia do Senhor



Dia 2 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Celebração da Paixão



Dia 3 de abril – Sábado Santo

19h – Vigília Pascal



*Transmissão por videoconferência, no Google Meet. O link será distribuído aos diversos grupos de Whatsapp da paróquia.