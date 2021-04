Dois bares são interditados durante o feriado em Juiz de Fora

da Redação - 06/04/2021

Entre quinta-feira, 1º, e domingo, 4, foram vistoriados 123 estabelecimentos pelos fiscais de posturas da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur).

Segundo a pasta, "a equipe de fiscalização da Prefeitura de Juiz de Fora segue atuando nos bairros da cidade para garantir o cumprimento das determinações da Onda Roxa do Programa Minas Consciente. O objetivo é reduzir a disseminação do coronavírus no município".

Ao todo, foram emitidas seis notificações, um auto de infração e dois autos de interdição. No dia 1°, os fiscais vistoriaram 27 locais, sendo que dois bares em Benfica foram interditados por não cumprimento das medidas sanitárias. Além do funcionamento irregular, foi constatada aglomeração nos estabelecimentos. Já entre sexta-feira, 2, e domingo, dia 4, 96 estabelecimentos foram fiscalizados pela equipe, que forneceu orientações e apurou denúncias recebidas.

Como já vem sendo feito nas últimas semanas, a operação “Fiscalização Pela Vida” monitorou as imediações da Avenida Brasil entre as Ruas Benjamim Constant e Halfeld a fim de coibir a montagem de barracas do comércio. Agentes da Guarda Municipal, da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) e da Polícia Militar realizaram plantão no local desde a noite de sábado, 3, passando pela madrugada até a tarde deste domingo. O trabalho tem o objetivo de evitar a ocorrência de aglomerações de pessoas na região.

Durante o feriado e o fim de semana, a Guarda ainda efetuou monitoramento diário dos gradis instalados na Praça do Bom Pastor, Praça CEU em Benfica e no Parque Halfeld, conferindo o cumprimento das normas de restrição de acesso impostas nestes logradouros.

Fiscalização pela Vida

A operação “Fiscalização pela Vida” é uma atuação conjunta dos fiscais de posturas da Sesmaur; dos guardas municipais da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc); dos agentes de transporte e trânsito da SMU, do Procon e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A ação é coordenada pela secretária de Governo, Cidinha Louzada.

Informações e denúncias:

Whatsapp: (32) 3690-7984 - Atendimento 24 horas por dia por meio de envio de mensagens.

Procon - Whatsapp 98463-2687- 3690-7610/3690-7611.

Vigilância Sanitária - 3690-7472- (das 8h às 12h e das 13h às 17h).

Guarda Municipal - Telefone 153