Prefeitura lança campanha de combate à fome em Juiz de Fora

Juiz de Fora Solidária começa nesta quarta-feira

por Jorge Júnior - 13/04/2021

A prefeita Margaria Salomão, por meio da Mesa da Cidadania, lançou nesta terça-feira, 13, a campanha “Juiz de Fora Solidária”, com o propósito de mobilizar a cidade em torno da doação de alimentos.

A iniciativa é uma ação conjunta com o Programa Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio da Zona da Mata (Sesc), e contará com o apoio de diversos setores que funcionarão como pontos de coleta e arrecadação, transporte, armazenamento e distribuição.

A campanha tem início nesta quarta-feira, 14, e será realizada até o dia 30 de abril em diversos pontos de coleta da cidade e com equipes de voluntários das instituições participantes e da prefeitura presentes nestes locais para recebimento dos alimentos. A ação conta, ainda, com outras doações advindas de órgãos públicos, setores empresariais, do comércio e da iniciativa privada. Toda a arrecadação será encaminhada ao Programa Mesa Brasil (Sesc), que será o responsável pela logística operacional de distribuição das doações para as instituições já inscritas no Programa e pelo cadastro de novas entidades. Aquelas que ainda não fazem parte do Programa Mesa Brasil Sesc podem fazer o pré-cadastro por meio do link. Os donativos serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade de Juiz de Fora.

A Mesa da Cidadania é um Espaço de Articulação e Integração das Ações de Combate à Fome", instituído pela prefeita, no dia 8 de janeiro, com o objetivo de debater, junto com as entidades que realizam e apoiam o trabalho de assistência social na cidade, ações para lidar com a situação da fome. A Mesa é coordenada pela pasta Especial de Direitos Humanos (SEDH), em conjunto com as secretarias de Assistência Social (SAS) e Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

O secretário de Direitos Humanos, Biel Rocha, comentou sobre a campanha. “A iniciativa foi da Prefeitura de Juiz de Fora em somar esforços entre entidades governamentais e não governamentais para arrecadação e distribuição de alimentos nesse momento de crise acirrado pela pandemia da Covid-19”.

Dia “D”

Programado para acontecer nesta quarta-feira, 14, o Dia “D” para doações de alimentos é o marco de inauguração da campanha “Juiz de Fora Solidária” e tem o objetivo de propor um expressivo movimento de combate à fome no município, convidando a população a contribuir. Os interessados em ajudar podem fazer sua doação de alimentos não perecíveis em um dos pontos de recolhimento da campanha. Os pontos de coleta serão identificados com banners e cartazes da ação e, ao longo da campanha, novos locais poderão ser incorporados.

Dia 14 de abril

1 - Praças - 8h às 17h

Bom Pastor

São Mateus (Praça Jarbas de Lery)

Parque Halfeld

Benfica (Praça Jeremias Garcia)

Grama (Praça Áureo Carneiro)

Manoel Honório



2 - Escolas - 9h às 13h

E.M. Georg Rodenbach - Avenida Juiz de Fora, 667 - Grama.

E.M. Fernão Dias Paes - Rua Gustavo Fernandes Dias Barbosa, 155 - Bandeirantes.

E.M. Ilva Mello Reis - Rua Barão do Retiro, 1.452 - Marumbi.

E.M. Professor João Panisset - Rua Jorge Knopp, 97 - Progresso.

E.M. Santa Cândida - Rua Jorge Raimundo, 531 – Santa Cândida.

E.M. Oswaldo Velloso - Rua Chácara, 281 - Santa Luzia.

CESU - Custódio Furtado de Souza - Avenida Pantaleone Arcuri, 314 - Teixeiras.

E.M. Tancredo Neves - Rua José Lourenço Kelmer,1.433 - Cidade Universitária.

E.M. Cosette de Alencar - Rua Cícero Tristão, 115 - Santa Catarina.

E.M. Professor Nilo Camilo Ayupe - Rua Santo Antônio, 370 - Paineiras.

E.M. Rocha Pombo - Rua Açaí, 250 - Amazônia.

E.M. Amélia Pires - Rua Itatiaia, 570 - Monte Castelo.

E.M. Eunice Alves Vieira - Avenida Antônio Guimarães, 400 - Barbosa Lage.

CAEE - Centro de Atendimento Educacional Especializado - Rua Batista de Oliveira, 950 – Centro.

CAEE - Centro de Atendimento Educacional Especializado - Rua da Bahia,150 – Poço Rico.



3 - Drive-Thru - Campo do Sport Club Juiz de Fora - 8h às 16h

A entrada será pela Avenida Brasil.



4 - Obra Social Santa Catarina - 8h às 17h - Rua Monteiro Lobato, 147 - Jardim Casablanca.



5 - Outros pontos – de 14 a 30 de abril

PJF - Prédio da Rede - (SRH - Recursos Humanos) - Avenida Brasil, 2.001 - Centro.

Postos de Gasolina

Posto Imperador - Posto Shell - Auto posto Imperador - Rua José Lourenço Kelmer, 1416 São Pedro

Posto Jóquei - Rua Silva Vidal Lage, 25 - Jóquei Clube

Posto Salvaterra - Avenida Deusdedith Salgado, 4570 - Salvaterra

Posto Xodó - Ipiranga - Avenida dos Andradas, 504

Auto Posto Mergulhão - Avenida Barão do Rio Branco, 1.192 - Centro

Posto Eco II - Rua Onofre Oliveira Sales, 10 - Santa Maria

Posto Eco - Avenida Brasil, 11.255 - Bairro Industrial

Batalhões do Corpo de Bombeiros

Empresas do Centro Industrial - Distrito Industrial

Sesuc (Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania) - Avenida Sete de Setembro, 768 - Costa Carvalho.

4º RISP – Região Integrada de Segurança Pública em Juiz de Fora - Rua Tenente Guimarães, 585, Nova Era.

Casa da Mulher - Avenida Garibaldi Campinhos, 169 - Vitorino Braga - Antiga sede da Defesa Civil.

Colégio dos Jesuítas – Segunda a sexta: 7h às 18h - Sábados: 7h às 13h - Avenida Presidente Itamar Franco, 1.600 - Centro.

2º Batalhão da Polícia Militar - Rua Tenente Luís de Freitas - Santa Terezinha

27º Batalhão da Polícia Militar - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 4.011 - Centro

6 - Supermercados Pais e Filhos - de 14 a 30 de abril, das 8h às 21h

Supermercado Pais e Filhos - Avenida Olegário Maciel, 2.205 - Paineiras.

Supermercado Pais e Filhos - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 789 - Francisco Bernardino.

Supermercado Pais e Filhos - Rua Irmão Menrado, número 17 - Borboleta.

Supermercado Pais e Filhos – Rua Martins Barbosa, 270 - Benfica.



7 - Supermercados Bahamas - de 14 a 30 de abril, das 8h às 21h

Bahamas - Avenida Brasil - Avenida Brasil, 90 - Centro.

Bahamas - Avenida Juscelino Kubitschek, 600 - Francisco Bernardino.

Bahamas - Benfica - Rua Martins Barbosa, 738 - Benfica.

Bahamas - Getúlio Vargas - Rua Marechal Floriano Peixoto, 270 - Centro.

Bahamas - Grama - Rua Diomar Monteiro, 126 - Grama.

Bahamas - Independência - Avenida Itamar Franco, 2.115 - São Mateus.

Bahamas - Manoel Honório - Avenida Barão do Rio Branco, 700 - Manoel Honório.

Bahamas - Poço Rico - Avenida Francisco Valadares, 36 a 108 - Poço Rico.

Bahamas - Santa Luzia - Rua Ibitiguaia, 551 a 557 - Santa Luzia.

Bahamas - Santa Terezinha - Rua Doutor José Eutrópio, 330 - Santa Terezinha.

Bahamas - São Pedro - Rua José Lourenço, 710 - São Pedro.

Bahamas - São Vicente - Avenida Barão do Rio Branco, 3.760 - Centro.

Bahamas - Teixeiras - Rua Doutor Costa Reis, 849 - Teixeiras.

Bahamas Express - Rua Benjamin Constant, 539 - Centro.

Bahamas Express - Independência Shopping - Avenida Presidente Itamar Franco, Loja 171A, 3.600 - São Mateus.

Bahamas Mix - Avenida Juiz de Fora, 1.819 - Grama.

Bahamas Mix - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 879 - Francisco Bernardino.

Bahamas Mix - Rua Antônio Weitzel, 669 - Jóquei Clube.

Bahamas Mix - Avenida Deusdedith Salgado, 4.992 - Salvaterra.

Bahamas Mix - São Pedro - Rua Álvaro José Rodrigues, 1.200, loja 1 - Santos Dumont.

Empório Bahamas - Rio Branco Av. Barão do Rio Branco, 2872 - Centro - Juiz de Fora

Empório Bahamas - Rua Santo Antônio, 375 - Centro.

Empório Bahamas - Rua São Mateus, 1.030 - São Mateus.

Empório Bahamas Verde - Avenida Doutor Paulo Japiassu Coelho, 548 - Cascatinha.