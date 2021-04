UFJF recebe doações de óleo de cozinha usado para fabricar sabão e sabonete

Os interessados em doar devem levar as contribuições, em qualquer dia e horário

da Redação - 20/04/2021 08:57

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), por meio do projeto vinculado ao departamento de Química, está recebendo doações de óleos de cozinha usados para a produção de sabões e sabonetes líquidos. Após a fabricação realizada em laboratório, os produtos são destinados para grupos de pessoas em condição de vulnerabilidade. Os interessados em doar devem levar as contribuições, em qualquer dia e horário, até o Instituto de Ciências Exatas (ICE), localizado no campus sede da UFJF, e deixá-las ao lado direito das escadas do Reuni, próximas à sala 401. “Não é necessário entregar em mãos; basta deixar os produtos neste local que nossa equipe irá recolhê-los”, afirma a coordenadora do projeto, Denise Lowinsohn.



A ação organizada pela professora teve início há um ano e, somente entre abril e setembro de 2020, fabricou 11 mil litros de sabonete líquido e 8.700 barras de sabão, doando os produtos para um total de 66 instituições e projetos que atendem pessoas em condição vulnerável. O projeto da UFJF foi retomado em janeiro de 2021 e, desde então, produziu 350 litros de sabonete líquido e 4.400 barras de sabão, contemplando 36 instituições com o material fabricado. “O uso contínuo de produtos de higiene fizeram com que voltássemos com o projeto. Hoje, temos uma parceria com a Mesa Brasil do Sesc, que recolhe nossas doações e as distribuem”, relata a professora Denise Lowinsohn.



Desde o início do projeto, 2.050 litros de óleo foram utilizados para a fabricação de sabões e sabonetes líquidos. Para continuar atendendo às demandas da população, a ação é dependente da quantidade de insumos disponíveis por meio da doação, que é aberta para toda a sociedade civil.