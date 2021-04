Comunidades celebram Dia de São Jorge

Em Juiz de Fora, São Jorge será homenageado na Igreja Melquita

da Redação - 22/04/2021 08:42

Nesta sexta-feira, 23 de abril, a Igreja Católica celebra São Jorge, um dos mais populares do catolicismo. Conhecido como “o grande mártir”, o santo é Padroeiro de Portugal, Inglaterra e Catalunha, além de ser considerado o protetor dos soldados, escoteiros e todos aqueles ligados às ordens militares.



Em Juiz de Fora, São Jorge será homenageado na Igreja Melquita, localizada no Bairro Santa Helena, onde haverá sete missas: às 7h, 9h, 11h, 12h30, 15h, 17h e 19h. A primeira celebração será presidida pelo Eparca Melquita Dom George Khoury, em Rito Oriental, e a última por Dom Gil Antônio Moreira, no Rito Latino.



Também há comunidades dedicadas ao santo nas paróquias Santa Rita de Cássia, em Juiz de Fora, e São Sebastião, em Santos Dumont (MG), mas estas optaram por realizar a Missa Festiva nas respectivas Matrizes, onde cabem mais pessoas. Confira, abaixo, as programações completas:

Paróquia São Jorge (Igreja Católica Melquita de Rito Bizantino) – Bairro Santa Helena



De 20 a 22 de abril

17h – Divina Liturgia

*Não há necessidade de agendamento.



Dia 23 de abril – Sexta-feira – Dia de São Jorge

7h, 9h, 11h, 12h30, 15h, 17h e 19h – Missas

*Agendamento prévio deve ser feito pelo (32) 3212-7878, das 9h às 12h e de 14h às 17h.

Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim



De 19 a 25 de abril – Setenário

Divulgação de vídeos diários no Facebook e YouTube da paróquia



Dia 23 de abril – Sexta-feira – Dia de São Jorge

18h – Missa na Matriz

*Transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da paróquia.

**Neste dia, as ruas da Comunidade São Jorge, localizada no Alto Três Moinhos, serão abençoadas durante cortejo.

Paróquia São Sebastião – Santos Dumont/MG



Dia 23 de abril – Sexta-feira – Dia de São Jorge

6h e 19h30 – Missas na Matriz

*Participação por ordem de chegada.