Dez estabelecimentos são autuados em Juiz de Fora

da Redação - 23/04/2021

A operação “Fiscalização pela Vida” segue atuando em todas as regiões de Juiz de Fora. Durante a ronda noturna desta quinta-feira, 22, a equipe voltou a identificar restaurantes com consumo interno e funcionando fora do horário permitido, o que resultou em três autos de infração.

A ronda foi realizada pelos fiscais de posturas da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur), pelos agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), pelos guardas municipais da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc) e pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Durante a operação, foram emitidos quatro autos de infração, quatro de notificação e dois de intimação.

Ainda nesta quinta-feira, 22, a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) emitiu seis diligências fiscais e três notificações - todas direcionadas para restaurantes. Os estabelecimentos que não cumprirem as normas estão sujeitos a autuação e interdição, sendo prevista interdição de sete dias na primeira reincidência; de 15 dias na segunda; e, na terceira vez, a interdição será até o fim do estado de calamidade pública.

Já os agentes da SMU abordaram 152 ônibus nas vias da cidade para verificar a lotação e respeito aos horários acordados.

Fiscalização pela Vida

A operação “Fiscalização pela Vida” é uma atuação conjunta dos fiscais de posturas da Sesmaur; dos guardas municipais Sesuc; dos agentes de transporte e trânsito da SMU, do Procon e da PMMG. A ação é coordenada pela secretária de Governo, Cidinha Louzada.