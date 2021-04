Homem é preso em Muriaé com droga avaliada em mais de R$ 150 mil

No último mês, um outro suspeito foi preso com quase 25 quilos de cocaína

da Redação - 26/04/2021 09:54

Nesta segunda-feira, 26 de abril, a Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou a operação “Sentinela”, no município de Muriaé, na Zona da Mata, visando reprimir o tráfico de drogas na cidade. Na ação, um suspeito de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico, no momento em que desembarcava de um ônibus - procedente de São Paulo - com mais de 9 quilos de cocaína, droga avaliada em mais de R$ 150 mil.



De acordo com o coordenador da Agência de Inteligência (AIP) da 4ª Delegacia Regional em Muriaé, delegado Tayrony Espíndola, esse é mais um trabalho realizado pela Polícia Civil e que integra um esforço da unidade em mapear as principais rotas de tráfico utilizadas para abastecer o município e a região. No último mês, agentes da unidade de Inteligência, sob a coordenação do delegado Rangel Martino, também prenderam um suspeito de 43 anos com quase 25 quilos de cocaína, na operação “Ás de Ouros”.



A manobra de hoje ocorreu em Muriaé, após trabalhos investigativos, inclusive, de monitoramento realizado há algumas semanas. Investigações apontam que a droga pertenceria a suspeitos de praticarem o crime de tráfico. “Que ocupam posição privilegiada na cadeia criminosa e que ostentam a aparência de empresários bem-sucedidos em negócios fictícios”, explica o delegado, informando outros esclarecimentos das apurações. “Sabemos que as drogas que chegam à cidade, procedentes do Rio de Janeiro e de São Paulo, aportam no local exclusivamente pela via terrestre e temos nos concentrado em identificar essas rotas a fim de surpreender os criminosos ainda durante o transporte ou imediatamente depois que chegam”, conclui.